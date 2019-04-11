بالصور : وحيد ممدوح وسعيد الأرتيسيت يسعدان جمهور الأوبرا

قدم عازف الجيتار وحيد ممدوح فاصلًا موسيقيًّا لايزيد عن 10 دقائق في ضيافة عازف الإيقاع سعيد الارتيست في حفل مركز تنمية المواهب، والذي أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
أضاف الحفل حالة من البهجة والسعادة، حيث قدم مقطوعة موسيقية جديدة لأغنية "حارة السقايين" من تلحين منير مراد،والتي تغنت بها شريفة فاضل ثم قدمها محمد منير، كما قدما معًا لأول مرة توزيعًا جديدًا للأغنية اللبنانية "شو حلو" والتي لحنها وغناها زياد برجي، وقد لاقي الشكل الجديد للأغنيتين بمصاحبة الطبلة والجيتار والفرقة المكونة من أكثر
كما قدما الحوار الموسيقي اللذان اشتهرا به من فترة وهو ما أطلق عليه مناغشة، حيث قام وحيد بالعزف علي الجيتار وكأنه طبلة بينما قام سعيد الأرتيست بالعكس، ليقدما نوعا من التنافس الموسيقي في شكل حوارى علي المسرح، أشاد به الحضور من الصغار حتي الكبار.
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