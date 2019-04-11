بعد جراحة قدمه..حماقي يعود لجمهوره بحفلين غنائيين

بعد فترة علاجية قضاها الفنان محمد حماقي بعد تعرضه في شهر فبراير الماضي لكسر في قدمه اليسرى أثناء مبارة لكرة القدم مع أصدقاءه، أدت إلى عملية جراحية نتج عنها تركيب شريحة و 6 مسامير في قدمه مع الإلتزام بالراحة التامة.
يطلق حماقي سراحه الغنائي بحفلتين جامعيتينإحداهما في جامعة بدر الخاصة، والأخرى في جامعة القاهرة، ليعود بهما إلى جمهوره بأغنيات ألبومه الجديد "كل يوم من ده" الذي طرحه شهر يناير الماضي.
يقام حفل جامعة بدر يوم السبت الموافق 13 إبريل، ومخصصة لطلاب الجامعة
والأخرى في جامعة القاهرة يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 إبريل، في إحتفالية ضخمة يشرف عليها رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت.
يذكر أن حماقي قد تحامل على مرضه في حفل غنائي أقامه بمناسبة إفتتاح إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، وظهر فيه جالساً على كرسي وأمتع الحضور بأغنيات ألبومه الجديد، مع هتافات الجمهور التي دعت له بالسلامة.
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