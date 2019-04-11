بدأت صباح اليوم الخميس أولى الورش الفنية المقامة ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة. وتضمنت الورش هذا العام ورشة "cut out" وورشة "ورق مقصوص" وبسكليشن" و" 2d" وورشة "ستوب موشن" بالإضافة إلي ورشة "فن تشكيلي وورشة عرائس" . والورش تقام تحت "ورق مقصوص" وبسكليشن" و" 2d" وورشة "ستوب موشن" بالإضافة إلي ورشة "فن تشكيلي وورشة عرائس" . والورش تقام تحتإشراف فناني الرسوم المتحركة بالمركز القومي للسينما "زينب مصطفي، نوال مصطفي، هالة طارق، عمر فرج، مصطفي جمال، أحمد عماد، كما يشارك بها مدير التصوير مصطفي نبيل والمونتير إسلام أحمد وعلاء أبو باشا وإسكندر عزيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أول أيام ورش مهرجان الإسماعيلية السينمائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.