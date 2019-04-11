هنا الزاهد تفاجئ الجميع بـ لوك جديد وتستغني عن شعرها الأشقر الطويل

كتب امير فتحي في الخميس 11 أبريل 2019 03:55 مساءً - فاجأت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ الجمهور بلوكها الجديد الذي أطلت به مؤخراً، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها بدت فيها بقصة شعر قصيرة.

وأرفقت الزاهد الصورة بتعليق في محاولة لإستفتاء رأي الجمهور إن كانوا يفضلونها بالشعر الطويل وهو الذي أعتاد الجمهور عليها به ام بالشعر القصير؟



وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، حيث تخطى عدد معجبيها الـ300 ألف، إضافة إلى الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها وخطوتها الجريئة هذه.