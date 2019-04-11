شاهدوا لماذا قامت الصين بتفجير نهر متجمد؟

كتب امير فتحي في الخميس 11 أبريل 2019 03:55 مساءً - مع اقتراب فصل الربيع، تقوم السلطات الصينية بوضع المتفجرات في جليد نهر “أمور” المتجمد، ثم تقوم بتفجيره؛ من أجل منع الفيضانات مع ارتفاع درجة الحرارة.



وحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، تم تفجير منطقة متجمدة في النهر بطول 1.7 ميلًا؛ وذلك في مقاطعة هوما شمالي الصين، وظهرت المياه وهي تتفجر لارتفاع يقترب من الخمسين مترًا أعلى النهر، في مشهد رائع.

وأكد الخبراء أن الأمر اعتيادي ويحدث كل عام؛ لمنع فيضان المياه بعد ذوبانها؛ مما قد يؤدي إلى وقوع كارثة؛ بسبب انحشار بعض الجليد أيضًا بشكل خطير.

يقي ذلك الأمر السكانَ القريبين من ضفاف النهر، ويجعلهم يعيشون في مأمن من أي فيضان قد يقلب حياتهم.