مصير الأميرة ديانا يطارد النجمة سكارليت جوهانسون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تزال حادثة وفاة الأميرة البريطانية ديانا، تسيطر على أذهان الكثيرين حول العالم، بعدما اصطدمت سيارتها في أحد الأنفاق مع شاحنة في العاصة الفرنسية باريس، وتوفيت ديانا وصديقها المصري “دودي الفايد”.

النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون، حذرت من تكرار حادثة الأميرة ديانا، بعدما زعمت أنها تتعرض للمطاردة من قبل مجموعة من المصورين، خاصة وأنها كانت قد رُصدت أثناء مغادرتها استوديو في لوس أنجلوس، عقب ظهورها في برنامج حواري أمريكي.

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ووفقا لما نشرته “روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة “ميرور” البريطانية، قالت سكارليت جوهانسون في تصريحات لها: إن السائقين والمشاة الآخرين كانوا في خطر، عندما ظهرت 5 سيارات ذات نوافذ معتمة، تحاول البحث عن مكان إقامتي.

سكارليت ذكرت أن الأمر يشبه إلى حد كبير الحادثة التي تعرضت لها الأميرة البريطانية ديانا، في حادث سير أثناء ملاحقتها من قبل المصورين في العاصمة الفرنسية، باريس.

نجمة هوليوود أضافت في بيان لها: يذهب المصورون إلى أبعاد خطيرة بشكل متزايد لمطاردة ومضايقة الأشخاص المستهدفين، حتى بعد وفاة الأميرة ديانا، لم تُغير القوانين لحماية الناس المستهدفين من المصورين، الذين يقدمون على أفعال إجرامية للحصول على اللقطات المرغوبة.

جوهانسون تابعت: إنه من واجبي كمواطنة معنية زيارة أقرب مركز للشرطة، تتعرض النساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة للمطاردة والمضايقة والخوف، ويجب أن يكون القانون العالمي للتصدي للمطاردة في طليعة محادثات إنفاذ القانون.