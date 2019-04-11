الأمير هاري يشارك أوبرا وينفري في فيلم جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بجانب الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، في تصوير فيلم وثائقي من إنتاج شركة “أبل”، من المقرر أن يصدر العام المقبل بهدف التوعية بالصحة العقلية.

الأمير هاري جعل التوعية بالصحة العقلية من أولوياته، حيث كان قد كشف عن أنه كان على وشك الانهيار بعد وفاة والدته الأميرة ديانا، وذلك عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما.

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دوق مقاطعة “ساسكس”، وأوبرا وينفري - وهي إحدى أشهر الشخصيات الإعلامية وأكثرها تأثيرا في العالم - يعملان على هذا المشروع منذ بضعة أشهر.. وقال هاري في بيان له: أعتقد حقيقة أن “الصحة العقلية -واللياقة الذهنية” هي أساس القيادة القوية والمجتمعات المنتجة والذات المدفوعة بالغاية.

هاري البالغ من العمر 34 عاما، أضاف، أؤمن بالصحة العقلية الجيدة وأن تكون لائقا عقليا أمرا أساسيا لقيادة قوية ومجتمعات بناءة وشخص لديه غرض من الحياة.. أنا فخور للغاية بالعمل بجانب أوبرا في هذا الشأن.

القصر الملكي البريطاني كان قد أعلن أن الأمير هاري وأوبرا يتشاركان في إنتاج السلسلة المقبلة بشأن الصحة العقلية التي سيتم تدشينها على شبكة “أبل” عام 2020.

يشار إلى ان أوبرا وينفري كانت قد حضرت مؤتمرا لشركة “أبل” في مارس الماضي أطلقت فيه خدمة بث تلفزيوني عبر الإنترنت وأعلنت عن ناد عالمي للكتاب وفيلمين وثائقيين.