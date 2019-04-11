بالصور.. افتتاح معرض الأفلام والقصص المصورة "كوميكون" في دبي

انطلقت فعاليات الدورة الـ7 من معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة "كوميكون 2019" في دبي، الخميس، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من الشركات المتخصصة.





ويعد المعرض، الذي يستمر 3 أيام في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض، فرصة للجمهور للقاء وتحية شخصياتهم الخيالية المفضلة من المنطقة العربية والعالم والشخصيات الكرتونية والأبطال الخارقين والوحوش الخيالية، والاستمتاع بالعروض الموسيقية واستكشاف المنتجات التي يقدمها عدد من العارضين والمنتجين للأفلام والقصص المصورة.

وافتتحت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فعاليات الدورة الجديدة، مؤكدة أن دبي رسخت مكانتها الريادية كمركز عالمي وإقليمي لتنظيم واستضافة المعارض والمؤتمرات المتخصصة؛ اعتماداً على ما تمتلكه من بنية تحتية ووسائل دعم لوجيستي متطورة في مختلف القطاعات حتى توجت إنجازات الإمارة بالفوز باستضافة معرض "إكسبو 2020"، الذي يعد إحدى أبرز الفعاليات العالمية.

وأضافت المرّي أن الاستراتيجية المتكاملة التي طورتها القيادة الرشيدة لإدارة وتنمية هذا القطاع الحيوي مكّنت الإمارة من الاستحواذ على حصة كبيرة من هذه الصناعة العالمية المتنامية، لافتة إلى الأهمية الكبيرة لهذه الفعاليات بوصفها منصات قادرة على الإسهام في عملية نقل المعرفة وتبادل الخبرات بما تشهده من حوارات وورش عمل يشارك فيها نخبة من خيرة العقول من كافة أرجاء العالم.





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وأشارت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، خلال الافتتاح، إلى ما توفره تلك المعارض النوعية من فرص مهمة للشركات العاملة في هذا المجال لإبرام الصفقات وتطوير سبل التعاون المشترك، بما يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به دبي كملتقى لرواد الأعمال وكبار المستثمرين.

وخلال جولتها في أجنحة المعرض، اطلعت المرّي على الأنشطة والمعروضات التي تتضمنها الدورة الحالية والتي يشارك فيها مجموعة كبيرة الخبراء والمعنيين بصناعة الأفلام والترفيه والكتاب والمخرجين والرسامين علاوة على الشركات المنتجة.

يتيح المعرض الفرصة للأفراد للقاء عدد من نجومهم المفضلين من الفنانين والمشاركة في جلسات حوارية؛ للاطلاع على أسرار الخدع السينمائية التي تحدث خلف الكواليس ومشاهدة مقتطفات من أفلام منتظرة لم تعرض على الشاشة بعد.

وسوف يعرض الحدث أعمالا ذات الإصدار المحدود لشخصيات عربية وعالمية في منطقة الفنانين، إذ تقام أيضا ورش عمل حول كيفية تجسيد الشخصية الخيالية بإتقان، إضافة إلى حصص تعليمية حول الإبداع والرسوم المتحركة التي تتيح للجمهور فرصة الحصول على لوحات فنية والمشاركة في جلسات التوقيع للمعجبين.

ويغطي معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، وهو الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، كافة الجوانب المتعلقة بعالم الأفلام والرسوم بما يشمل الخيال العلمي وقصص "الأكشن" والأبطال الخارقين، وكذلك القصص المصورة والجرافيك والفن التأثيري والمسابقات إضافة إلى الرسوم المتحركة.



