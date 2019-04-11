غدًا.. عزاء محمود الجندي في مسجد الشرطة بأكتوبر

فارق الحياة، فجر اليوم الخميس، الفنان الكبير محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عاماً، بعدما أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام الماضية، وتم نقله لإحدى مستشفيات مدينة

السادس من أكتوبر، واستمر هناك مايقرب من 10 أيام.

ويتم الآن الاستعداد لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان

الراحل، بمسجد الشيخ عبد الحكم بمركز أبو المطامير مسقط رأسه بمحافظة البحيرة.

وتتلقى أسرة الفنان الكبير محمود الجندى، ونجله المخرج أحمد الجندى العزاء في فقيدهم مساء غدٍ الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

