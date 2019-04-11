غدًا.. عزاء محمود الجندي في مسجد الشرطة بأكتوبر

فارق الحياة، فجر اليوم الخميس، الفنان الكبير محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عاماً، بعدما أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام الماضية، وتم نقله لإحدى مستشفيات مدينةالسادس من أكتوبر، واستمر هناك مايقرب من 10 أيام.
ويتم الآن الاستعداد لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان
وتتلقى أسرة الفنان الكبير محمود الجندى، ونجله المخرج أحمد الجندى العزاء في فقيدهم مساء غدٍ الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.
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