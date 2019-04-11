الشرطة الأميركية تقبض على مليونير يسرق من متجر بعد أيام من شرائه جزيرة خاصة !

كتب امير فتحي في الخميس 11 أبريل 2019 12:03 مساءً - قبضت الشرطة الأميركية على رجل سرق أشياء تقدر قيمتها بـ 300 دولار من أحد المتاجر، لكن المفاجأة أنه كان قد اشترى جزيرة خاصة قبل أسبوع بنحو 8 ملايين دولار.

ووفقا لصحيفة “ميامي هيرالد” الأميريكة، فقد ألقت الشرطة في ولاية فلوريدا القبض على المليونير أندرو فرانيس ليبي (59 عامًا)، للاشتباه في قيامه بسرقة بضائع قيل إن قيمتها تزيد عن 300 دولار. وذكرت الصيحفة أن ليبي متهم بسرقة ماكينتي قهوة، وثمانية مصابيح، وشرشف سرير من متجر “كمارت”.

وقام ليبي بشراء هذه الأشياء وإخراجها من صناديقها واستبدالها بسلع أخرى ثم إرجاعها واستبدال الأموال، في طريقة احتيالية. وقبل أسبوع، اشترى رجل الأعمال الثري جزيرة طومسون قبالة ساحل “كي ويست”، حيث يتوسطها قصر فاخر.

ونفى ليبي بشدة الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن الأمر معقد ويفضل عدم الخوض فيه. ويزعم ليبي أن الأمر حدث بالخطأ، فيما قالت الشرطة إن المتهم قام بوضع مكينة قهوة قديمة بدلا من المكينة التي اشتراها من المتجر. وجرى إطلاق سراح ليبي من مركز احتجاز في ستوك إيلاند في صباح اليوم التالي دون الحاجة إلى دفع كفالة. ومن المقرر أن يمثل المليونير أمام المحكمة الأسبوع المقبل.