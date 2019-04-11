شيرين عبد الوهاب وجورج وسوف معًا في الكويت – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: يحيي كل من النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وسلطان الطرب جورج وسوف حفلًا غنائيًا كبيرًا في الكويت مساء 3 أيار/مايو القادم.
ومن المقرر أن يقدّم النجمان شيرين وجورج خلال الحفل المقرر أن إقامته في فندق الجميرا بعنوان “ليلة من العمر” باقة من أجمل أغنياتهما القديمة والجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن سلطان الطرب جورج وسوف يعود إلى بهذا الحفل للقاء الجمهور الكويتي بعد فترة غياب لا يستهان بها، أمّا شيرين عبد الوهاب فتلتقي محبّيها هناك مرّة جديدة بعد النجاح التي حققتها حفلاتها الأخيرة على أرض الكويت.
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