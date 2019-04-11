“أبرحل” لـ أحلام تحت مجهر الأرقام!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تواصل النجمة الإماراتية أحلام حصد نجاح أحدث أغنياتها “أبرحل” والتي طرحت مؤخرًا الكليب الخاص بها عبر قناتها على موقع “يوتيوب” الشهير.

وحققت الأغنية ما يقارب الـ5 ملايين مشاهدة بمجموع المشاهدات التي حصدها “الليرك فيديو” الخاص بها والكليب.

أغنية “أبرحل” هي من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، مكس جاسم محمد وإيقاع ابراهيم حسن.

تجدر الإشارة إلى أن كليب أغنية “أبرحل” صوّرته أحلام في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.

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لمشاهدة فيديو كليب “أبرحل”: