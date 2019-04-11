رامي جمال يشكر هؤلاء الأشخاص: “الأزمات تعيد ترتيب زحمة حياتنا”

متابعة بتجـــــــــــرد: حرص الفنان المصري رامي جمال على شكر كل من سأل عن زوجته التي تعاني من وعكة صحية لم يكشف عن تفاصيلها.

وغرد “جمال” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلًا: “‏شكرًا للأزمات اللي بتعرفنا إننا لينا معارف كتير علاقتنا بهم لابد أن تكون سطحية وأصدقاء حقيقيين قلائل لا يثمن وجودهم بكنوز الدنيا، فعلا الأزمات تعيد ترتيب زحمة حياتنا، شكرًا لكل من سأل عن مرض زوجتي شكرًا لكل من تمنى لها الشفاء ولا أراكم الله مكروها”.

على صعيد آخر، بدأ رامي جمال التحضير لألبومه الجديد، بعد نجاح ألبومه الأخير “ليالينا”، والذي تضمن مجموعة كبيرة من الأغاني المنوعة.