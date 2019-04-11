أمير كرارة: لهذا السبب وافقت على “كلبش 3” والملل بعيد عن العمل

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الفنان المصري أمير كرارة أن السبب الرئيسي لموافقته على تقديم جزء ثالث من مسلسل “كلبش”، يعود إلى رغبة الجمهور بذلك.

وأكد كرارة، في تصريحات صحفية له، أنه يسعى دائمًا في أعماله الفنية، لتقديم ما يرغب به الجمهور منه، مشيرًا إلى أن “كلبش” شكّل حالة شعبية فريدة ينتظرها الجمهور بكل شغف.

وتابع كرارة، أن الجزء الثالث من “كلبش” لن يواجه الملل، حيث يظهر فيه أبطال جدد في أحداث مختلفة تمامًا عن الجزأين الأوّل والثاني، لافتًا إلى أن سليم الأنصاري ووالدته التي تجسد دورها هالة فاخر مستمران في كل الأجزاء أما الأبطال الآخرين فيتم تغييرهم والاستعانة بجدد.

ويضم مسلسل “كلبش 3” نجوم جدد من بينهم أحمد عبد العزيز، أحمد العوضي وهشام سليم، إلى جانب أبطال الجزئين الأوّل والثاني، أمير كرارة، روجينا وبسنت شوقي وعمر الشناوي، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

ويشهد الجزء الثالث تطورًا جديدًا في الأحداث حول شخصية ضابط الشرطة سليم الانصارى وما يتعرض له من صعوبات في عمله.