ياسمين عبد العزيز تنتهي من جلسة تصوير “لآخر نفس”

متابعة بتجـــــــــــرد: عقدت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز جلسة تصوير خاصة ببوستر مسلسلها الجديد “لآخر نفس”، والمقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان القادم.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت الجمهور في الأيام الماضية، بصور خاصة من كواليس تصوير مشاهد المسلسل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتعود ياسمين عبد العزيز بمسلسل “الملكة” إلى الدراما في شهر رمضان المقبل وذلك بعد غيابها عن الموسم الماضي، حيث قدمت آخر مسلسلاتها “هربانة منها” في شهر رمضان قبل الماضي مع شركة سينرجي، وخاضت به أولى بطولاتها المطلقة في عالم المسلسلات التليفزيونية.