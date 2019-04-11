متابعة بتجـــــــــــرد: عقدت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز جلسة تصوير خاصة ببوستر مسلسلها الجديد “لآخر نفس”، والمقرر أن تخوض به سباق دراما رمضان القادم.
وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت الجمهور في الأيام الماضية، بصور خاصة من كواليس تصوير مشاهد المسلسل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتعود ياسمين عبد العزيز بمسلسل “الملكة” إلى الدراما في شهر رمضان المقبل وذلك بعد غيابها عن الموسم الماضي، حيث قدمت آخر مسلسلاتها “هربانة منها” في شهر رمضان قبل الماضي مع شركة سينرجي، وخاضت به أولى بطولاتها المطلقة في عالم المسلسلات التليفزيونية.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تنتهي من جلسة تصوير “لآخر نفس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.