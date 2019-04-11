نادر الأتات يسقط أرضًا والسبب “صيبة عين”! – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: رصد برنامج “ترندينغ بالعربي” لقطة مفاجئة للنجم اللبناني نادر الأتات في كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة “حالة فوضى” بمنطقة صوفر في لبنان.

ويظهر نادر الأتات في الفيديو الذي تم نشره عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يسقط أرضًا بعد أن انزلقت قدمه أثناء تصوير أحد مشاهد العمل تحت إدارة المخرج سعيد الماروق.

وأعاد نادر الأتات بدوره نشر الفيديو عبر حسابه على موقع “إنستجرام” وبتعليقه عليه أشار إلى أن “السقطة” كان سببها “صيبة عين”.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حالة فوضى”، من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ، وتحافظ منذ طرحها على المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور.

للإستماع إلى أغنية “حالة فوضى” من هنا