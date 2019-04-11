نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على شيرين حضرت إلى التحقيق.. وإليكم حقيقة رفضها الإعتذار من الشعب المصري! مغلقة

متابعة بتجــــــــــــرد: توجهت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب في الساعات الأخيرة إلى مقر نقابة الموسيقيين بمصر كما سبق وذكرنا عبر صفحات موقع “بتجــرد”، للتحقيق معها بسبب أزمتها الأخيرة لاتهامها بالإساءة لمصر في حفلتها في البحرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها لحظة وصولها لمقر النقابة، وكانت لجنة التحقيق ترأسها المستشار عبد الرحمن سعد من مجلس الدولة وبعضوية الدكتور علاء سلامة رئيس لجنه العمل بالنقابة، والمايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة.

وذكرت بعض الصحف المصرية أنّ شيرين أكدت في التحقيقات أنّها تنتمي إلى مصر، كما شدّدت على رفضها التشكيك في وطنيتها أو المزايدة على حبها لبلدها.

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تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، كان قد أصدر بيانًا صحفيًا بشأن ما تردد في الساعات الماضية حول رفض شيرين عبد الوهاب الاعتذار من الشعب المصري بعد مثولها أمام لجنة التحقيق في النقابة، وأكد طارق مرتضى المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، أن النقابة لم تطلب من شيرين الاعتذار وأنها مثلت أمام لجنة التحقيقات وأدلت بأقوالها وبعدها غادرت برفقة زوجها وفريق عملها.