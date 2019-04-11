وفاة الفنان الكبير محمود الجندي

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - توفي اليوم 11 أبريل 2019 الفنان الكبير محمود الجندي عن عمر يناهز 74 عاما، بعد معاناة قصيرة مع المرض.
وكان الجندي قد أصيب بأزمة قلبية منذ أيام نقل على أثرها إلى المستشفى في مدينة السادس من أكتوبر.
ويشييع جثمان الفنان الكبير، من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
وقد كان الجندي يقوم بتصوير مسلسله الجديد "حكايتي"، بطولة وفاء عامر وياسمين صبرى وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرون، للكاتب محمد عبد المعطى، والمخرج أحمد سمير فرج.
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