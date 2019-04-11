كيم كارداشيان تقتحم عالم المحاماة بدراسة القانون

تتابع النجمة الأمريكية كيم كارداشيان تدريبا في مكتب محاماة، إذ تنوي أن تصبح محامية في كاليفورنيا خلال 2022.

وأوضحت نجمة تلفزيون الواقع، البالغة 38 عاما، في مقابلة مع مجلة "فوج" الأربعاء، أنها تشجعت على دراسة الحقوق بعدما تدخلت لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحصول على عفو للأمريكية آليس ماري جونسون.

وجونسون، 63 عاما، مسجونة منذ أكثر من 20 عاما بعد الحكم عليها عام 1996 بالسجن مدى الحياة، إثر إدانتها بتهمة المشاركة في عملية اتجار واسعة بالمخدرات في منطقة ممفيس (تينيسي).

وبعد أسبوع على استقباله كيم كارداشيان في البيت الأبيض، أصدر الرئيس الأمريكي عفوا عن جونسون مطلع يونيو/حزيران 2018.

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وروت كارداشيان أنها دعيت في مناسبة أخرى إلى البيت الأبيض؛ للمشاركة في مجموعة عمل حول نظام العفو والحرية المشروطة.

وأوضحت كيم، التي تتصدر غلاف مجلة "فوج" لشهر أيار/مايو: "قلت إن عليّ أن أناضل من أجل الأشخاص الذين سددوا دينهم للمجتمع، وإن كنت على اطلاع أكبر يمكنني أن أساعد أكثر".

لدخول كلية الحقوق في الولايات المتحدة، ينبغي أن يكون الشخص حاملا شهادة جامعية في أي اختصاص، لكن كيم كارداشيان لم تكمل دراستها الجامعية.

وبعض الولايات الأمريكية، من بينها كاليفورنيا، تسمح للطامحين إلى أن يكونوا محامين بالتدرب في مكتب محاماة لمدة 4 سنوات قبل الخضوع لامتحان نقابة المحامين الأمريكيين.

وتتابع كارداشيان تدريبا منذ العام الماضي في مكتب محاماة في سان فرانسيسكو، وتنوي الخضوع للامتحان في 2022، وقالت إنها تهتم لحالات سجناء آخرين يطالبون بالإفراج عنهم مبكرا.