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بالصور.. نجوم الفن ينعون محمود الجندي: ستظل محبتك في قلوبنا

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الممثل المصري الراحل محمود الجندي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الممثل المصري الراحل محمود الجندي

نعى عدد كبير من نجوم الفن الممثل المصري الكبير محمود الجندي الذي وافته المنية، صباح الخميس، عن 74 عاما.  

ومن المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل، ظهر الخميس، من مسقط رأسه في محافظة البحيرة، بحسب ما أعلنته نقابة المهن التمثيلية في مصر.

وأعرب نجوم الفن عن حزنهم الشديد لرحيل "الجندي" صاحب المسيرة الفنية الحافلة بالأعمال المميزة سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية.

ونشر الفنان محمد هنيدي صورة له مع الفنان محمود الجندي، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وكتب عليها: "البقاء لله"، فيما كتب أحمد السقا: "إلى روحك الطيبة كل السلام".

أمام الفنان خالد الصاوي فكتب: "صاحب مسيرة فنية هائلة أثرى خلالها الدراما التلفزيونية والسينمائية والمسرحية.. ستظل محبته في قلوب أصدقائه وجمهوره ومحبيه".

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