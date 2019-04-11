سلطان الطرب يعيد التجربة مع الممثل عابد فهد

يستعد سلطان الطرب جورج وسوف لطرح فيديو كليب اغنيته الجديدة بعنوان “سكت الكلام” تحت اشراف المخرج احمد المنجد، والذي يقوم بتصويره حالياً.

اللافت في هذا الفيديوكليب ان النجم السوري عابد فهد سيكون الى جانب وسّوف في مشاهد العمل الجديد، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الصور تظهر فهد ووسوف في كواليس تصوير مشاهد الفيديوكليب.

ومن الواضح ان سلطان الطرب بات يحبّذ ظهور وجوهًا فنية واعلامية في اعماله المصورة، كما حصل في فيديو كليب “ملكة جمال الروح” الذي وقّعه المخرج جاد شويري وشاركه فيه عدد من نجوم الفن والاعلام اللبنانيين والعرب، في حين يتم التداول اليوم ان الممثل السوري ميلاد يوسف والفنانة اللبنانية تاتيانا مرعب سيشاركانه مشاهد كليبه الجديد، والذي من المتوقع ان يطرح خلال الايام القليلة المقبلة.