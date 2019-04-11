الحسناء مونيكا بيلوتشي تخطف الأنظار مع حبيبها

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Apr 11, 2019
بعد ان ظهرت مع حبيبها لأول مرة ضمن فعاليات اليوم الختامي لأسبوع الموضة في باريس الشهر الفائت، ها هي النجمة والممثلة الإيطالية مونيكا بيلوتشي تخطف الأنظار بحضورها حفل “كارتييه”، الذي أقيم مساء الاربعاء في باريس، برفقة حبيبها Nicolas Lefebvre الذي يصغرها بـ 16 عاماً.
وتألقت الممثلة الحسناء على السجادة الحمراء الى جانب حبيبها حيث اختارت لهذه المناسبة ان ترتدي بدلة بيضاء اللون.
ورداً على سؤال هل تفكر بالزواج مرة جديدة، أشارت مونيكا الى أنها تزوجت مرتين في السابق لذا يجب عليها ان تفكر بهدوء في هذا الموضوع.
نذكر ان مونيكا بيلوتشي تزوجت مرتين، المرة الاولى من المصور كلاوديو كارلوس باسو من 1990 حتى 1994 ، ومن ثم تزوجت من فنسنت كاسيل من 1999 حتى 2015.
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