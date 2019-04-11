النجوم ينعون الفنان الراحل محمود الجندي

نعى نجوم الفن والتمثيل والإعلام الممثل الراحل محمود الجندي الذي توفي صباح اليوم الخميس، تاريخ 11 نيسان/ابريل الحالي.

وأتخذ النجوم من حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي منبراً ليكتبوا كلمات مؤثرة في حق الفنان الكبير الراحل.

–أحرّ التعازي لعائلة الفنان محمود الجندي، الشعب المصري والعربي.. ستظل حاضرًا بأعمالك الفنية الخالدة في ذاكرتنا

–هيفا وهبي: ان غيبك الموت لن تغيب اعمالك الفنية ستظل شاهدة على تاريخك الكبير وخالدة في ذاكرتنا وداعا محمود الجندي إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

–شريهان: وداعاً يا حبيب عروسة البحور، وداعاً يا حبيب رزة، و وداعاً يا ويا ويا وياااه !!! وداعاً يا زميلي المحترم الملتزم المبدع والموهوب موهبة خاصة جداً، وداعاً يا صديقي الإنسان الطيب الصادق الجميل، وداعاً يا عاشق الفن .. ستظل حياً ترزق في نفسي وقلبي .. إنا لله وإنا إليه راجعون. “إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى… فلتصبر ولتحتسب محمود الجندي البقاء لله.

–كريم عبد العزيز: وداعا يا أستاذ محمود ..” إنا لله و إنا اليه راجعون “.. خالص العزاء و الدعاء بالصبر للمخرج المحترم الخلوق مثل ابيه أحمد الجندي

–محمد امام: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .. البقاء لله #محمود_الجندي

–سمية الخشاب: الفنان محمود الجندي في زمه الله ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه امييين

–احمد السقا: #محمود_الجندي الي روحك الطيبه كل السلام

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–وفاء الكيلاني: الفنان الكبير #محمود_الجندي في ذمة الله ربنا يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة

–امير كرارة: إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الفنان الكبير #محمود_الجندي

–رانيا يوسف: البقاء لله الفنان محمود الجندي في ذمه الله ، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفره ، فقدنا فنان كبير وعظيم

–دنيا سمير غانم: البقاء لله الأستاذ العظيم محمود الجندي، تشرفت بالعمل معاه في مسلسل نيللي و شريهان و بعزِّي إبنه المخرج أحمد الجندي صديقي و أخويا.. ربنا يرحمه يا رب

–ايمي سمير غانم: الله يرحمك

–ماجد المصري: إنا لله وإنا إليه راجعون.الفنان الكبير (محمود الجندي)في ذمه الله ..الله يرحمك ياأستاذ برجاء قرأءه الفاتحة

–نشوى مصطفى: الف رحمة ونور مع السلامة يااستاذنا متهنى فى الجنة بإذن الله

–احمد حلمي: إنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم ارحمه وأدخله فسيح جناتك.. وداعا استاذ محمود

–كارمن لبس: كان و مازال و سيظل مثلاً يحتذى به اخلاقياً، انسانياً و مهنياً… رحم الله الفقيد الغالي و اسكنه فسيح جناته لن ننساك ابداً #محمود_الجندي

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