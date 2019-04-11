جنيفر لوبيز تكسر صمتها بشأن خيانة أليكس لها.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركت النّجمة العالمية مُتعددة المواهب جنيفر لوبيز في مُقابلة إذاعية حصرية مع تشارلامين، عبر برنامجه الصّباحي The Breakfast Club يوم أمس الأربعاء.

وتنَاول المُذيع جوانب عديدة من حياة لوبيز، كالتطرّق إلى مشاريعها القادمة، والحديث عن أهمَ خبرٍ في حياتها، ألا وهو خطوبتها من لاعب البيسبول العالمي السّابق، أليكس رودريغز.

وبينما كان الخطيبان يتحدّثان عن علاقة جنيفر بأليكس، ذكر تشارلامين عِبارة "الكاره"، وقصَدَ منها الإشارةِ إلى "خوسيه كونسيكو" الذي ادّعى بأنّ رودريغز يخون جنيفر مع زوجته السّابقة "جيسيكا"، وذلك بعدَ يومٍ واحدٍ من إعلان الحبيبين خطوبتهما.

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ضَحِكت جنيفر عندما فهمت مغزى كلمة "الكاره"، كما حافظت على هدوئها عندما أجابت عن هذا الموضوع الحسّاس، إذ قالت: "لا يهم فأنا أعلم ما هي الحقيقة، أعرف من هو، وهو يعرف من أنا، ونحن سعيدان".

واستطردت جنيفر قائلةً: "لن ندعَ أناسًا آخرين يُخبروننا ما هي علاقتنا، فأنا أعرف ما هي علاقتنا".

يُشارُ إلى أنّ هذا التّصريح يعد الأول من جنيفر لوبيز على تداعيات خيانة أليكس لها التي أطلقها خوسيه كونسيكو قبل شهر، عِلمًا بأنّ أليكس رودريغز قد تقدّم لخطوبة حبيبته جنيفر لوبيز في إجازتهما الرّومانسية في جُزر الباهاما، وذلك بعد عامين من المواعدة.