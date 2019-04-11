شيرين عبدالوهاب ترفض عرضًا مغريًا للظهور على قناة قطرية مع "نيشان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت النجمة المصرية، شيرين عبدالوهاب، إنها تلقت عرضًا مغريًا من إحدى القنوات التابعة لقطر، للظهور على شاشتها في برنامج تلفزيوني يُعرض في رمضان المقبل.

وأوضحت شيرين في تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، أن القناة القطرية عرضت عليها 300 ألف دولار، للظهور في برنامج "توأم روحي" الذى يقدمه الإعلامي اللبنانى "نيشان"، لافتًة إلى أنها رفضت رغم صداقتها القوية بالإعلامي.

وعلّلت شيرين، رفضها احترامًا لمصر وشعبها، مضيفةً: "الدولة المصرية لديها موقف واضح وصريح تجاه الدول المعادية لبلدنا، ومن يحاول المساس بمصر لا يستحق أن أغني له في بلده".

وأوضحت شيرين عبدالوهاب، أن هذا الموقف الذي اتخذته، يؤكد على عدم إساءتها لبلدها في الاتهام الذي وجه لها مؤخرًا، بعد حفلها الغنائي بمملكة البحرين.

وأشارت شيرين، إلى أنها تحترم نقابة الموسيقيين نقيبًا وأعضاء، منوّهةً إلى أنها تحترم أيضًا قرارات النقابة برئاسة الفنان المصري هاني شاكر، حيال الأزمة الأخيرة، خاصة أن النقابة طالبتها "بالصمت" لحين انتهاء التحقيقات.

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وأكدت الفنانة المصرية، أنها لم تقصد الإساءة، خاصًة أنه تم تضليل رواد السوشيال ميديا بمقطع الفيديو المجتزأ، من كلامها؛ ما تسبب في سوء فهم الجمهور لما حدث.

واستطردت شيرين، قائلًة: "أنا فنانة ولا أفهم في السياسة، إضافة إلى أنني لست من الأغبياء لأتحدث بهذا الشكل عن بلدي أمام الجميع، متسائلًة: هل من المعقول أن أكرر الخطأ نفسه رغم تعرضي للأزمة نفسها منذ فترة؟.

ووجّهت رسالة لجمهورها وزملائها في النقابة قائلًة: "اسمعوا أغنية (مشربتش من نيلها)،.وهتحسوا شيرين قالت كده على بلدها مصر ولا لأ".