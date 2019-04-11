ازمة في كواليس التحقيق مع شيرين عبد الوهاب

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تستمر الشائعات حول أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع نقابة الموسيقيين، بالرغم من امتثالها يوم أمس إلى التحقيق بالنقابة على خلفية تصريحاتها في حفلها الأخير بمملكة البحرين. حيث ترردت أخبار أنها أثارت أزمة برفضها الاعتذار للشعب المصري بحسب ما نُقِلَ عن رئيس لجنة التفتيش بالنقابة علي الشريعي أن شيرين رفضت الاعتذار للشعب المصري عما بدر منها من اساءة له.

إلا أن نقابة الموسيقيين استدركت الموقف وكذبت هذه الأخبار مؤكدة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من أطلق وسرّب هذا التصريح غير الصحيح. حيث كشف المتحدث الرسمي للنقابة ​طارق مرتضى​ في حديثٍ للصحافة، أن النقابة لم تطلب منها​ الإعتذار حتى ترفضه! فيما تمنى مجلس الإدارة على الاعلاميين والصحفيين الحصول على المعلومات والأخبار الصحفية الخاصة بالنقابة من مصدرها، حتى لا تُنشر أخباراً غير صحيحه للرأي العام"



من جانبها، أكدت "عبد الوهاب" أنها التزمت بالمثول أمام لجنة التحقيق بنقابة الموسيقيين وقالت في التحقيقات أنها تنتمي لمصر وترفض التشكيك بوطنيتها أو المزايدة على حبها لبلدها، وأنها لن تسمح لأحد باستعمال المقطع المدبلج من حفلٍ غير مصوّر أو مسجّل للإساءة لمصر.

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وأوضحت أنها تنتظر قرار لجنة التحقيق، مشيرةً إلى أنها "على قناعة بأن الدليل الوحيد الذي قُدِّمَ ضدها من الشاكي ـ وهو من أدعياء الشهرة ـ هو صنيعة إعلامي مصري يعيش بتركيا وظف الشريط فى إطار برنامجه المستهدف أمن مصر وترفض تماما أن يكون له مصداقية لم يتمتع بها ابداً، على حد وصفها".

وشددت على استيائها من التصريحات العدائية غير المسؤولة، لافتة إلى أنها تُعد أغنية جديدة تُعبِّر عن حبها للوطن لتكون أبلغ رد على مهاجميها.



وكانت "عبد الوهاب" قد وصلت إلى مقر النقابة برفقة زوجها الفنان حسام حبيب حيث كان في انتظارها مدير أعمالها ايمن نابليون. فيما حرصت على رفع شارة النصر لعدسات المصورين تعبيراً عن ثقتها في انتهاء التحقيق لصالحها، مع تأكيدها أنها لم تقصد أبداً الإساءة لبلدها.

هذا وعلمت ""الخليج 365"" أن مجلس نقابة الموسيقيين سيتخذ قراره النهائي بناء على ما جرى في التحقيق أمس، بجلسة الأحد المقبل، حيث سينعقد برئاسة الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.