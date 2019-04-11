شكرا لقرائتكم خبر عن مات "سلامة الطفشان" عن عمر يناهز الـ74 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان الكبير محمود الجندي، فى ساعات متقدمة صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ 74 عاما، وقدم خلال مسيرته الفنتية الكثير من الأعمال الىي تبقى خالدة فى أذهان جمهور السينما المصرية والعربية.

ولد محمود الجندي فى 24 فبراير عام 1945 بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ودرس فى مدرسة الصنايع قسم النسيج، وعمل بأحد المصانع، ثم تقدم للدراسة فى "المعهد العالي للسينما" وأنهى دراسته عام 1967، ومن ثم التحق بالجيش المصرى لقضاء فترة تجنيده التى استمرت 7 سنوات، شارك خلالها بحرب أكتوبر 1973 فى سلاح الطيران.



محمود الجندي

اعتزل محمود الجندي الفن عام 2017 بسبب شعوره بتجاهل المنتجين، وعاد طلبه لأداء الأدوار التى تناسب تاريخه الفني الكبير، لم ينل دور البطولة المطلقة طوال مشواره الفني، ولكنه شارك عمالقة الفن في بطولة الأفلام، ومن أهم أدواره "عم سلامة الطفشان" في فيلم "شمس الزناتي" مع الفنان عادل إمام.

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تزوج محمود الجندي 4 مرات، أولها السيدة ضحى أحمد، وأنجب منها 3 بنات وولد "المخرج أحمد الجندى، وتوفيت عام 2001 أثر اندلاع حريق فى منزلهم، ومن ثم تزوج من الفنانة عبلة كامل عام 2003 وانفصلا بعد سنتين، وزواجه ثالثة لا يعرف عنها الكثير، ومن ثم كانت آخر زيجاته من السيدة هيام ابنة الفنان جمال إسماعيل.



محمود الجندى ونجله أحمد الجندى

شارك محمود الجندي فى الكثير من الأفلام السينمائية في تاريخه الفنى، أشهرها "هروب اضطرارى"، و"يوم حلو ويوم مر"، و"أونكل زيزو حبيبى"، و"شمس الزناتى"، والذى قدم خلاله دور "سلامة الطفشان"، و"القرد بيتكلم"، و"سمير وشهير وبهير"، وغيرها.

وفى التليفزيون شارك محمود الجندي فى العديد من المسلسلات، أبرزها "الخواجة عبد القادر"، و"الأب الروحي"، و"الجماعة"، و"بوجى وطمطم والفانوس السحري"، و"ظل الرئيس"، و "زيزينيا"، و"رمضان كريم"، و"رحلة السيد أبو العلا البشري"، وغيرها.

أما عن المسرح فشارك "الجندي" فى العديد من الأعمال، أهمها دور "أحمد" فى مدرسة المشاغبين، ومسرحيات أخرى مثل "طرائيعو"، و"اللى بنى مصر"، و "إنها حقًا عائلة محترمة"، و "بلد السلطان"، و "حلاق بغداد"، وغيرهم.