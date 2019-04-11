شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون محمود الجندي بكلمات حزن ووجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استيقظ نجوم الفن، صباح اليوم الخميس، على خبر حزين وهو رحيل الفنان محمود الجندي عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع مع المرض.

شريهان تنعى محمود الجندي

وبكلمات كلها حزن ورثاء، ودعت النجمة شريهان محمود الجندي قائلة، "وداعاً يا حبيب عروسة البحور، وداعاً يا حبيب رزة، وداعاً يا ويا ويا وياااه ، وداعاً يا زميلي المحترم الملتزم المبدع والموهوب موهبة خاصة جداً، وداعاً يا صديقى الإنسان الطيب الصادق الجميل، وداعاً يا عاشق الفن ستظل حياً ترزق في نفسي وقلبى أنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مسمى، محمود الجندى البقاء لله".

أحمد حلمى ينعى محمود الجندي

وكتب النجم أحمد حلمى، قائلا، "إنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم ارحمه وأدخله فسيح جناتك.. وداعا استاذ محمود الجندى".

النجم أحمد السقا ودع الفنان محمود الجندي ونشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وكتب عليها، "إلى روحك الطيبة كل السلام".

وتوفى الفنان محمود الجندي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، عن عمر ناهز 74 عاما بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

ويشيع جثمان الفنان الكبير من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وكان الفنان محمود الجندي قد أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك ما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة منذ قليل.

الفنان الكبير محمود الجندي كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرون، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج.

Advertisements



2



أحمد السقا



أحمد حلمى



أحمد فهمى



أمير كرارة



بدرية طلبه



سعد الصغير



شريهان



عمرو سعد



مجدى كامل



محمد الشرنوبى



ندى بسيونى