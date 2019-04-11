شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تنتهى من تصوير بوسترات "لآخر نفس" استعدادا لعرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة ياسمين عبد العزيز من تصوير "الأفيشات" الرسمية الدعائية لمسلسلها "لآخر نفس"، المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، حيث تبدأ الشركة المنتجة للعمل فى الترويج للمسلسل وطرح الأفيشات على مواقع السوشيال ميديا خلال الأيام المقبلة.

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وفى السياق ذاته يبدأ المخرج حسام على فى تصوير مشاهد الأكشن والمطاردات، خاصة أن حسام قطع شوطا كبيرا فى تصويرالمشاهد الداخلية للعمل، الذى تقوم على إنتاجه شركة "سينرجى" .

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب،أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.