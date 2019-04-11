هاني عادل يكشف عن مفاجأة لفريق وسط البلد مع عبدالسلام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
كشف الفنان هاني عادل عن تعاون جديد يجمع فريقه "وسط البلد" مع الموزع الموسيقي، عبد السلام.
حيث قام بنشر صورة لهما عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال حفلهما "ساوند كلاش".
وعلق قائلاً: "بعد ما قدمنا في عرض جامد أوي أوي مع عبدالسلام صاحب أشهر مزمار في مصر استنوا مفاجأة أجمد وأحلى فيها وسط البلد وعبدالسلام قريبا".
يذكر أن اَخر أعمال هاني عادل السينمائية كانت بفيلم "جريمة الإيموبيليا" والذي تم عرضه خلال العام الماضي.
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