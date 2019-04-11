منها الفليم المصري "تأتون من بعيد".. عروض اليوم الأول لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تنطق اليوم الخميس عروض اليوم الأول من الدورة الحادية والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والتي افتتحت أمس الأربعاء بحضور وزيرة الثقافة وعدد من النجوم والإعلاميين.

وتبدأ العروض في الحادية عشر صباحا بعرض الفيلم الأسباني " الموجة التالية- the next wave" ومدة عرضه 72 دقيقة.

العرض التالي يبدأ في الواحدة مساءً بالفيلم السوزيلاندي "أطفال - kids" ومدته 9 دقائق... والفيلم الأسباني " في مواجهة سانتا" ومدته 4 دقائق.. والفيلم الأسباني "ترقيع" ومدته 8 دقائق ، والفيلم البولندي "تانجو الحنين" ومدته 5 دقائق، والفيلم المكسيكي "جينا" ومدته 9 دقائق والفيلم الإيطالي "مدى الحياة".

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بعدها سيتم عرض فيلم "أمس سيكون غدًا" من فرنسا ومدته 13 دقيقة، بعدها ستيم عرض الفيلم الفنلندي "حياة هادئة" ومدته 6 دقائق، بعدها الفيلم الصيني "حافلة" ومدته 6 دقائق، وبعدها الفيلم الفرنسي "فوق كل شيء" ومدته 10 دقائق، وتنتهي عروض الساعة الواحدة بفيلم "رفيق من النجوم" من روسيا ومدته 16 دقيقة.

وتعود العروض في الخامسة مساء بعرض الفيلم الباكستاني "أحزان هندية" ومدته 76 دقيقة، وبعدها فيلم "أجساد" من المغرب ومدته 24 دقيقة، وبعدها سيت عرض الفيلم السوري "ظل" ومدته 20 دقيقة.

وفي الثامنة مساءً سيتم عرض فيلم "تأتون من بعيد" من مصر ومدته 81 دقيقة.