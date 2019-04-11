محكمة مصرية تحبس الراقصة الروسية جوهرة

أدانت محكمة مصرية الراقصة الروسية جوهرة بالسجن لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، متهمة إياها بالتحريض على الفسق والفجور. وقامت قوات الأمن المصرية بالقبض على جوهرة، بعد ارتدائها لملابس رقص غير مطابقة للمواصفات في فبراير/شباط 2018، حسب موقع روسيا اليوم.

وأظهرت مقاطع فيديو للراقصة عدم ارتدائها “شورت” أسفل بدلة الرقص ، واتهمت جوهرة بالتحريض على الفسق والفجور.

وأحيلت الراقصة الروسية إلى النيابة، ثم صدر الحكم مؤخرا بحبسها عاما مع الشغل والنفاذ.

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