بالفيديو: للمرة الأولى زوج ليلى اسكندر يكسر الصمت ويكشف سبب إخفاء طفلهما

كشف الفنان السعودي يعقوب الفرحان، زوج الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، سبب عدم ظهزر طفلهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في تقرير نشر ضمن برنامج “كلام نواعم” الذي يعرض على شاشة MBC1، إنه أخذ هذا القرار بالاتفاق مع زوجته لأنهما من المشاهير.

وأضاف: “اختيارنا إنو إحنا نكون فنانين أخذناه على نضج، يعني بعد ما كبرنا شوي. بالتالي مو بالضرورة يكون اختيار ابنّا نفس الشي. عشان كدة نحنا اخترنا إنه نخليه هو حر ونخليه بعيد عن الأنظار لحد ما يكبر شوي ويختار الشي اللي يسويه في الحياة. الوقت إله وكل الحرية إنه يسوي اللي يبغيه”.

وتابع: “بالنسبة للأهل اللي هم حابين عيالهم يطلعون في السوشيل ميديا طبعاً، الأهل اللي همّ حياتهم مش مثلنا، مش مشاهير… أكيد ما في أي مشكلة. الأهم إنو الطفل على عمر مبكر مو المفروض إنه يكون عنده حساب خاص فيهلأنه لما يكون عنده حساب خاص فيه معناه إنه هو ممكن يتعرض لأي نوع من أنواعالمضايقات أو التنمر”.

وختم: “إذا هو رح يطلع على السوشل ميديا يطلع ضمن حسابات أهله حتى يكون تحت حمايتهم”.