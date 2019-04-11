عاجل.. وفاة محمود الجندي عن عمر ناهز الـ74 عامًا

توفى، منذ قليل، النجم القدير محمود الجندي عن عمر ناهز الـ74 عامًا، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، تاركًا تراثًا من أعماله الفنية، آخرها مسلسل "حكايتي"، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل. من المقرر أن يُشيّع جثمانه من مسجد الشيخ عبدالحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. من مسجد الشيخ عبدالحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. كما أعلن الفنان سامح بسيوني، العضو السابق بمجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر وفاة النجم محمود الجندي كاتبًا: "البقاء والدوام لله وحده.. وفاة الأستاذ الفنان محمود الجندي.. ادعو له بالرحمة والمغفرة". Advertisements يذكر أن النجم الراحل محمود الجندى أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك ما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة، منذ قليل.

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