شاهدوا شاب عماني يحصد شهرة واسعة بعدما غنى بالعربية في “ذا فويس” بنسخته الاوكرانية

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كتب امير فتحي في الخميس 11 أبريل 2019 09:54 صباحاً - استطاع الشاب العماني هيثم محمد رافي ان يحصد شهرة واسعة في أوكرانيا بعد مشاركته في برنامج “ذا فويس” بنسخته الاوكرانية. ومنذ الحلقة الأولى أبهرالجمهور ولجنة التحكيم بلباسه وصوته وأدائه وشخصيته وثقافته وأبهر الجمهور بغنائه “حبيبي يا نور العين” للفنان المصري عمرو دياب.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير معه وحصد الفيديو الخاص به من البرنامج على أكثر من 4 ملايين مشاهدة رغم انه لا يتحدث سوى العربية والانكليزية. في مرحلة المواجهة التي حصلت الشهر الماضي غنى أغنية “عايشة” للفنان الجزائري الشاب خالد https://cdn00.vidyomani.com/c/1/6/8/tw5cuhikgozc/index.htmlواستطاع إبهار الجمهور المتحمس بصوته ثم قدم بالحلقات التالية أغنية Dudu للفنان التركي، تاركان تيفيتوغلو، بكلمات عربية. وقبل أيام فقط، عاد للظهور مباشرة بأغنية Desert rose التي جمعت الفنان الجزائري الشاب مامي بالفنان البريطاني، ستينغ.
يذكر ان ه كان قد فاز في مسابقة Dil Hai Hindustani (القلب الهندي) عام 2017https://cdn00.vidyomani.com/c/1/7/3/zglmtt4vwf6e/index.html
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