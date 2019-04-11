شاهدوا شاب عماني يحصد شهرة واسعة بعدما غنى بالعربية في “ذا فويس” بنسخته الاوكرانية

كتب امير فتحي في الخميس 11 أبريل 2019 09:54 صباحاً - استطاع الشاب العماني ​هيثم محمد رافي​ ان يحصد شهرة واسعة في أوكرانيا بعد مشاركته في برنامج “​ذا فويس​” بنسخته الاوكرانية. ومنذ الحلقة الأولى أبهرالجمهور ولجنة التحكيم بلباسه وصوته وأدائه وشخصيته وثقافته وأبهر الجمهور بغنائه “حبيبي يا نور العين” للفنان المصري ​عمرو دياب​.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير معه وحصد الفيديو الخاص به من البرنامج على أكثر من 4 ملايين مشاهدة رغم انه لا يتحدث سوى العربية والانكليزية. في مرحلة المواجهة التي حصلت الشهر الماضي غنى أغنية “عايشة” للفنان الجزائري ​الشاب خالد​ https://cdn00.vidyomani.com/c/1/6/8/tw5cuhikgozc/index.htmlواستطاع إبهار الجمهور المتحمس بصوته ثم قدم بالحلقات التالية أغنية Dudu للفنان التركي، تاركان تيفيتوغلو، بكلمات عربية. وقبل أيام فقط، عاد للظهور مباشرة بأغنية Desert rose التي جمعت الفنان الجزائري ​الشاب مامي​ بالفنان البريطاني، ستينغ.

يذكر ان ه كان قد فاز ​​​​​​ في مسابقة Dil Hai Hindustani (القلب الهندي) عام 2017https://cdn00.vidyomani.com/c/1/7/3/zglmtt4vwf6e/index.html

