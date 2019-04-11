جيجي حديد على خطى عائلة كارداشيان.. شاهدوا خطتها!

كتب امير فتحي في الخميس 11 أبريل 2019 09:54 صباحاً - كشفت عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية ​جيجي حديد​ عن خطتها المستقبلية التي تهدف الى لم شمل عائلتها تحت سقف واحد خلال لقاء لها في برنامج eXTRA.

وعبّرت جيجي حديد 23 عامًا، عن رغبتها في شراء بيت كبير يجمع عائلتها وأشقائها، للعيش فيه مع أطفالهم، حيث سيضم المنزل كل من شقيقتها الصُغرى ​بيلا حديد​، وأختيها غير الشقيقتين “ألانا” و”ماريلي”، فضلًا عن شقيقها “أنور حديد”.



ورغم أن جيجي لم تنجب أطفالًا بعد، إلّا أنها تتصوَّر السعادة التي يمكن أن يعيشها أطفالها مع أبناء أشقائها معًا، ومن المحتمل أن هذه الفكرة استوحتها من عائلية كارداشيان-جينر، حيث تجتمع الشقيقات وأطفالهن برفقة والدتهن ​كريس جينر​ تحت سقف واحد.

تقول “جيجي”: “نمتلك مزرعة عائلية نجمتع فيها.. يمكن أن نشتري أربعتنا عقارًا معًا في مكان ما، كي يجتمع أطفالنا في مكان واحد.. أنا ليس لدي أطفال بعد، لكن أختاي لديهن أولاداً.”

Advertisements