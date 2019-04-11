شاهدوا كيف كانت بيرين سات في طفولتها.. هل اختلف شكلها الحالي كثيراً!

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كتب امير فتحي في الخميس 11 أبريل 2019 09:54 صباحاً - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للنجمة التركية بيرين سات في أيام طفولتها، حيث تظهر الصورة أن سات لم تختلف عن شكلها الحالي كثيراً.
وقد أثنى المتابعون على جمال وبراءة بيرين سات، في صغرها.
يُذكر أنه لاتزال الحياة الشخصية لبيرين سات تثير الجدل، فبعد الأخبار المتناقلة عن طلاقها من زوجها الفنان التركي كينان أوغلو، الأمر الذي نفته هي، شوهدت في الفترة الأخيرة تتشاجر مع حماتها أمام الجميع في أحد المتاجر، فتناقلت عدسات الباباراتزي الخبر سريعاً إلى وسائل الصحافة والإعلام التركية.
شاهدوا كيف كانت بيرين سات في مراهقتها.. تغييرات جذرية والجمهور مصدوم!
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