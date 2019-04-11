تجميل الأنف من دون جراحة خلال 5 دقائق

كتب امير فتحي في الخميس 11 أبريل 2019 09:54 صباحاً - عثر الباحثون الطبيون في مجال التجميل على تقنية مبتكرة ل​تجميل الأنف​ خلال 5 دقائق فقط من دون إجراء أي جراحة تجميلية ويعود الفضل الى كلية “أوكسيدنتال” الأميركية.

وابتكر الباحثون تقنية تستخدم فيها الإبر الدقيقة والتيار الكهربائي والقوالب ثلاثية الأبعاد، لإعادة تشكيل الأنسجة الحية في الأنف.

ويمكن لهذه العملية البسيطة أن تحدث ثورة في الجراحة التجميلية، والتي غالبا ما تنطوي على إمضاء أوقات طويلة للشفاء، مع احتمال ظهور الندبات.

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وقال الدكتور مايكل هيل: “إننا نتصور التقنية الجديدة كإجراء منخفض التكلفة يجري تحت التخدير الموضعي. وتستغرق العملية كلها حوالي 5 دقائق”.

ووجد الباحثون أن الأنسجة التي تحتوي على كثافة أكبر من الجزيئات المشحونة كهربائيا، هي أكثر صلابة من الأنسجة ذات “كثافة الشحن” المنخفضة.

واكتشف فريق الدكتور هيل، أن مرور التيار عبر الغضروف جعل الأنسجة أكثر مرونة، حيث قال هيل: “بمجرد أن تصبح الأنسجة مرنة، يمكن تشكيلها حسب الشكل المراد تحقيقه”.