شاهدوا كيم كارداشيان من الافلام الاباحية الى مقاعد الدراسة.. هل ستصبح محامية!

كتب امير فتحي في الخميس 11 أبريل 2019 09:54 صباحاً - صرحت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ ويست إنها تستكمل دراستها لتصبح محامية في مجال العدالة الجنائية وتخطط للخضوع للامتحانات في عام 2022.

بدأت كيم تتدرب تتدرب مع شركة محاماة في سان فرانسيسكو في الصيف الماضي والذي يمتد لأربع سنوات، وخلال هذا الوقت لعبت دورًا مهماً في إطلاق سراح السجينة أليس ماري جونسون التي سجنت عام 1996 بتهمة استخدام المخدرات من دون استخدام فزارت دونالد ترامب في البيت الأبيض للنقاش في قضيتها حتى أطلق سراحها.

وتقول كيم ان دراسة الحقوق كانت سهلة بالنسبة لها حتى انها حصدت على علامة 100 من 100 على الامتحانات.