متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية جديدة بعنوان “راجل ابن راجل” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” وأهدتها إلى الشعب المصري.
الأغنية جميلة جدًا، تتغنى فيها نانسي عجرم بصمود الشعب المصري وقدرته على بناء بلده والتفوق أمام شعوب العالم أجمع. “راجل إبن راجل” هي من كلمات ملاد عادل، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع بتول عرفه.
وتأتي هذه الأغنية لتسلط الضوء مرّة جديدة على العلاقة المميّزة بين نانسي عجرم والجمهور المصري، هي التي غنّت منذ سنوات “إنت مصري” وأصبحت بمثابة نشيد وطني في حبّ مصر.
تجدر الإشارة إلى أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور طرحها حيث تناقلها الجمهور وتحديدًا محبو نانسي عجرم في مصر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
لمشاهدة فيديو أغنية “راجل ابن راجل”:
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تُغني للشعب المصري.. “راجل ابن راجل” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.