نانسي عجرم تُغني للشعب المصري.. “راجل ابن راجل” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية جديدة بعنوان “راجل ابن راجل” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” وأهدتها إلى الشعب المصري.

الأغنية جميلة جدًا، تتغنى فيها نانسي عجرم بصمود الشعب المصري وقدرته على بناء بلده والتفوق أمام شعوب العالم أجمع. “راجل إبن راجل” هي من كلمات ملاد عادل، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع بتول عرفه.

وتأتي هذه الأغنية لتسلط الضوء مرّة جديدة على العلاقة المميّزة بين نانسي عجرم والجمهور المصري، هي التي غنّت منذ سنوات “إنت مصري” وأصبحت بمثابة نشيد وطني في حبّ مصر.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا فور طرحها حيث تناقلها الجمهور وتحديدًا محبو نانسي عجرم في مصر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

لمشاهدة فيديو أغنية “راجل ابن راجل”: