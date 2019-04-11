وفاة الفنان المصري محمود الجندي عن 74 عامًا

متابعة بتجـــــــــــرد: توفي، ليل الأربعاء الخميس، الفنان المصري محمود الجندي عن عمر يناهز 74 عامًا.
وأكد نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، أن جنازة الفنان الراحل محمود الجندي ستقام ظهر اليوم الخميس بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.
وقال نقيب الممثلين: “نتواصل مع نجله المخرج أحمد الجندي للاتفاق على موعد ومكان العزاء”.
يذكر أن الفنان محمود الجندي كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل “حكايتي”، من بطولة ياسمين صبري، ووفاء عامر، وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.
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