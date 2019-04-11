وفاة الممثل الكبير محمود الجندي

توفي اليوم الخميس الممثل المصري محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عامًا.

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ويشييع جثمان الراحل من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

كان “الجندي” قد أصيب بأزمة صحية في الأيام الماضية، حيث تم نقله الى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك ما يقارب العشرة أيام حتى فارق الحياة منذ قليل.

نذكر ان “الجندي” كان يستكمل تصوير مسلسل “حكايتي”، المتوقع عرضه في رمضان ويضم نخبة من وجوه الدراما نذكر منهم: ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد بدير، وادوارد وغيرهم. كتابة محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، اخراج أحمد سمير فرج.