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وفاة الممثل الكبير محمود الجندي

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Apr 11, 2019

توفي اليوم الخميس الممثل المصري محمود الجندي عن عمر ناهز 74 عامًا.

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ويشييع جثمان الراحل من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

كان “الجندي” قد أصيب بأزمة صحية في الأيام الماضية، حيث تم نقله الى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك ما يقارب العشرة أيام حتى فارق الحياة منذ قليل.

نذكر ان “الجندي” كان يستكمل تصوير مسلسل “حكايتي”، المتوقع عرضه في رمضان ويضم نخبة من وجوه الدراما نذكر منهم: ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد بدير، وادوارد وغيرهم. كتابة محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، اخراج أحمد سمير فرج.

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