أحلام تخرج عن طورها وتوبّخ منتقديها على طريقتها الخاصة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة الإماراتية، أحلام عن صمتها، وردّت على منتقدي صورها التي تنشرها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، على طريقتها الخاصة.

وسخرت أحلام من التعليقات التي تتحدث عن أن ما تفعله الفنانة يعتبر معصية وخروجًا عن طاعة الله، موضحة أن الذين يبحثون عن طاعة الله يجب عليهم ألا يتابعوا حسابات النجوم ويتفرغوا لعبادته فقط.

وقالت الفنانة عبر مقطع لها عبر تطبيق "سناب شات": "تعرفون إيش يضحكني.. يضحكني اللي يدخلون على حسابي بالانستغرام لما أنزل صورة أو أي شيء إيش يقولون الله لا يشغلنا إلا بطاعته.. ياعمري الله لا يشغلك إلا بطاعته، وش مدخلك حسابي على إنستغرام".

ومن جانب آخر، كانت أحلام فاجأت الجمهور السّعوديّ، الذي حضر أولى حفلاتها العائلية بالمملكة مؤخرًا، بهدايا مميّزة، وأوصتْ أحلام القائمين على الحفل بوضع الهدايا على كراسي الجمهور، وكانت عبارة عن حقيبة تشمل العلم السّعوديّ، وعلبة من الشوكولاتة على كلّ مقعد، وشارك مغرّدون صورًا، وفيديوهات من الهدايا.