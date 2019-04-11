يسرا تعود للسينما بعد غياب 7 سنوات بهذا الفيلم.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاقدت الفنانة المصرية يسرا، خلال الساعات الماضية للمشاركة في بطولة فيلم "صاحب المقام"، للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، لتعود إلى شاشة السينما من جديد، بعد غياب استمر أكثر من 7 سنوات.

ووقّعت يسرا عقد الفيلم بحضور المنتج أحمد السبكي، والمخرج محمد العدل، إذ نشرت صفحة "اليسراوية جروب"، المعنية بتغطية نشاط يسرا عبر إنستغرام، صورتها مع المخرج والمنتج عقب توقيع العقود.

ومن المقرر أن يشارك يسرا في البطولة مواطنها الفنان آسر ياسين، كما سيبدأ تصوير المشاهد الأولى من الفيلم خلال الشهر المقبل.

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ويعد الفيلم بمثابة عودة يسرا للسينما، بعد أن شاركت في فيلم "جيم أوفر" إنتاج عام 2012 مع الفنانة مي عز الدين.

يذكر أن فيلم "صاحب المقام"، يعد التجربة الثالثة للصحفي إبراهيم عيسى، بعد فيلمي "مولانا" عام 2016 بطولة عمرو سعد، وريهام حجاج، ودرة، وأحمد مجدي، وبيومي فؤاد، و"الضيف" إنتاج عام 2018 بطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا وآخرين.