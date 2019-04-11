محمود الجندي يرحل بعد أزمةٍ قلبية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: توفي في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم الفنان القدير محمود الجندي إثر أزمةٍ قلبية استلزمت نقله للمستشفى قبل أيام.

ومن المقرر ان تخرج جنازة الراحل من مسقط رأسه في مركز ابو المطامير بمحافظة البحيرة في دلتا مصر عقب صلاة الظهر اليوم، حيث سيوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة، فيما حُدِّدَ موعد العزاء يوم غد الجمعة بمجسد الشرطة في منطقة "السادس من اكتوبر".

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ورحل "الجندي" عن عمر 74 سنة بعدما قدم عشرات الأعمال السينمائية والمسرحية. علماً أنه بدأ عمله الفني في مجال الغناء بالمعهد العالي للسينما. وكانت أولى إطلالاته على المسرح بتقليد لصوت الحصان، فيما كانت بدايته الحقيقة بعد حرب 1973 حيث كان مجنداً في الجيش المصري وشارك في حربي 1967 و1973 بعد تخرجه من معهد السينما وظل لمدة 7 سنوات ضابطاً احتياطياً، وكان برفقته الراحلين عاطف الطيب ومصطفى الدمرداش متوقفاً عن الفن الذي عاد إليه بعد انتهاء الحرب.

تزوّج الراحل 4 مرات منهن الفنانة القديرة عبلة كامل التي صرّح في أكثر مناسبة بأن سبب طلاقه منها كان عدم قدرته على تحمّل شهرتها وإحساسه بأن المنتجين يوقعون العقود معه لمجرد أنه زوجها فقط، علماً أن إحدى زوجاته توفيت بحريقٍ هائل شب في منزله. وكان هذا الحريق سبباً في عدوله عن الإلحاد في فترة مرّ بها في حياته، ولم يخجل من الحديث عنها.

ومن أدواره المميزة "سلامة الطفشان" في "شمس الزناتي"، وعلي الزهار في "اللعب مع الكبار"، بالإضافة إلى عدد كبير من المسرحيات التي لم تصوّر بغالبيتها. كما شارك في أعمال درامية مميزة منها "الشهد والدموع". علماً أنه والد المخرج أحمد الجندي الذي قدّم عدداً من الأعمال المميزة، وتعاون معه بفيلم "الحرب العالمية الثالثة".