شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "راجل ابن راجل" أغنية وطنية جديدة لنانسى عجرم قبل التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، كتب كلماتها ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، واعتمد الكليب على ظهور مشاهد طبيعية من الشارع المصرى، إضافة إلى مشاهد أخرى من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشاريع التى تم إنجازها مؤخراً.

وتأتى أغنية "راجل ابن راجل" قبل أيام من إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى طالب بها أعضاء مجلس النواب فى أواخر شهر إبريل الجاري، والتى تنتهى قبل حلول شهر رمضان القادم، كما تعد الأغنية الوطنية الخامسة التى تغنيها ناسى لمصر بعدما قدمت سابقاً "مصرى" عام 2005، و"مصر المحروسة" عام 2015، و"واحشانى يا مصر" عام 2011، و"خدوا بالكو دى مصر" عام 2013، و"المصرى مان" عام 2017.

وتقول كلمات أغنية "راجل ابن راجل"..

- اللى قلبه على البلد دى يبقى راجل وابن راجل

- واللى هيعدى البلد دى يبقى راجل وابن راجل

- علّى وابنى دى مصر يا ابنى وانت راجل وابن راجل

- اللى قلبه على البلد دى يبقى راجل وابن راجل

- واللى هيعدى البلد دى يبقى راجل وابن راجل

- علّى وابنى دى مصر يا ابنى وانت راجل وابن راجل

- الله ينور على اللى كان سند بلاده وفى حب مصر مربى ومعلم ولاده

- وعا اللى مصر منورة وهما فيهم

- الله ينور عا اللى حطوها فى عينيهم

- وعا اللى مصر بتعلى وبتقوى فيهم

- وعا الايدين الشغالة والشقيانة فيها

- اللى قلبه على البلد دى يبقى راجل وابن راجل

- واللى هيعدى البلد دى يبقى راجل وابن راجل

- علّى وابنى دى مصر يا ابنى وانت راجل وابن راجل

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- اللى رافع ليها راسها يبقى راجل وابن راجل

- واللى حب الخير لناسها يبقى راجل وابن راجل

- دا انت منها واللى منها يبقى راجل وابن راجل

- اللى رافع ليها راسها يبقى راجل وابن راجل

- اللى حب الخير لناسها يبقى راجل وابن راجل

- دا انت منها واللى منها يبقى راجل وابن راجل

- اللى مصر فى عينه غالية يبقى راجل وابن راجل

- واللى نفسه يشوفها غالية يبقى راجل وابن راجل

- بيخاف عليها وكمان حاميها علشان راجل وابن راجل

- اللى مصر فى عينه غالية يبقى راجل وابن راجل

- واللى نفسه يشوفها غالية يبقى راجل وابن راجل

- بيخاف عليها وكمان حاميها علشان راجل وابن راجل

- الله ينور عا اللى كان سند بلاده وفى حب مصر مربى ومعلم ولاده

- وعا اللى مصر منورة وهما فيهم

- الله ينور عا اللى حطوها فى عينيهم

- وعا اللى مصر بتعلى وبتقوى فيهم

- وعا الايدين الشغالة والشقيانة فيها

"راجل ابن راجل" هى الأغنية الوطنية الأولى ضمن حملة أغانى أخرى سيتم طرحها تباعا خلال الأيام المقبلة لحث المصريين على النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.