انت الان تتابع تفاصيل خبر كاتبة عُمانية تتأهل للقائمة القصيرة لجائزة "مان بوكر" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 08:58 صباحاً - اختيرت رواية "سيدات القمر" بنسختها الإنجليزية، للكاتبة العمانية جوخة الحارثي، ضمن القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر الدولية 2019، والتي تمنح سنوياً للأعمال المترجمة.

وضمت القائمة القصيرة لجائزة مان بوكر في بريطانيا خمسة أعمال أخرى مترجمة؛ لمؤلفين من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا وتشيلي، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه إسترليني يتقاسمها المؤلف والمترجم معاً، في حين من المنتظر إعلان اسم العمل الفائز خلال حفل يقام في لندن يوم 21 مايو القادم.

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وصدرت رواية "سيدات القمر" بالعربية في 2010، وترجمتها إلى الإنجليزية لاحقاً المؤلفة والأكاديمية الأمريكية مارلين بوث، بعنوان "أجرام سماوية" (سيلستال باديز).

وللكاتبة العمانية (41 عاماً) الحاصلة على درجة الدكتوراة في الأدب العربي نحو 10 مؤلفات، منها ثلاث روايات.

وسبق لها الفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الرواية، عام 2016.