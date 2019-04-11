خاص- هذا هو موعد طرح ألبوم ملحم زين الجديد

كشف النجم ملحم زين لبصراحة الى انه سيطرح ألبومه الجديد بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وكان ريس الاغنية اللبنانية قد انتهى من تسجيل ألبومه الجديد والذي يضم خمس اغنيات جميعها من توقيع الفنان سليم سلامة.

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ورداً على سؤال لماذا كل الالبوم من توقيع سليم سلام؟ اكد “زين” انه يكن محبة عميقة له وهو صديق منذ زمن طويل وان سليم “معلم” حساس والاغاني مختلفة عن بعضها البعض.

وبعد حصوله مع زميله النجم معين شريف على موريكس افضل صوت وافضل اداء، عن افضل اغنية وطنية “حلم الارض” في حفل توزيع جوائز الموركس دور ليلة السبت الفائت، أكد “زين” لبصراحة الى ان التكريم يعني له الكثير وهو ترجمة للنجاح. ولفت انه سعيد عندما يقدم شيئاً ويتكرم عليه.

نذكر ان آخر اعمال ملحم زين اغنية “الله عليك” باللهجة العراقية مع الفنان نور الزين. وحققت الاغنية حتى الآن ارقاماً عالية جداً.