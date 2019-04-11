وفاة الفنان محمود الجندي بعد أزمة صحية مُفاجئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيب الموت الفنان المصري، محمود الجندي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر وعكة صحية تعرض لها، وذلك عن عمر يناهز الـ 74 عاما.

وأعلن الفنان سامح بسيوني، العضو السابق بمجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، قائلًا: "البقاء والدوام لله وحده وفاة الأستاذ الفنان محمود الجندي ادعو له بالرحمة والمغفرة".

وكان الجندي في آخر أيامه موجودًا في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، منذ 10 أيام حتى فارق الحياة.

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ومن المقرر أن يشيع جثمانه من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة

جدير بالذكر أن الفنان الجندي كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "حكايتي"، من بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وكوكبة من النجوم.