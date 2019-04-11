نادر الأتات يسقطُ عن الأرجوحة أثناء تصوير أغنيته.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّض المطربُ اللبناني نادر الأتات خلال تصوير إحدى أغانيه بطريقة الفيديو كليب، إلى موقف محرج، حيث سقط على الأرض بطريقة مفاجئة خلال تصويره إحدى المشاهد.

وكان بجوار الفنان عند سقوطه، إحدى المشاركات التي ظهرت في الفيديو، إذ دخلت في نوبة من الضحك، بحسب الفيديو الذي بثّه برنامج "تريدنج" المُذاع على فضائية "إم بي سي".

وعقب انقطاع إحدى الأحبال التي تحمل الأرجوحة التي يجلس عليها الأتات، سقط على الأرض وحاول الاطمئنان على نفسه، بينما تجلس فتاة على أرجوحة أخرى، لم تتمالك نفسها من الضحك.

وسارع الجمهور والمتابعون للاطمئنان عليه متمنين له السلامة والصحة والعافية عقب نشر الأتات الفيديو عبر "إنستغرام".

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ويعقدُ النجم اللبناني نادر الأتات، جلسات عمل مكثفة مع المخرج اللبناني سعيد الماروق، لمتابعة عملية المونتاج الخاصة بكليبه الجديد لأغنية "حالة فوضى" والذي انتهى من تصويره مؤخرًا.

أغنية "حالة فوضى"، من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ، وتحافظ منذ طرحها على المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور.